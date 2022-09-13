Станом на ранок 13 вересня пожежу в місті вдалось ліквідувати. За свідченнями Державної служби з надзвичайних ситуацій, зайнялась вторинна сировина.

Читайте також В Уфі в росії спалахнув ТРЦ – і відвідувачі дружньо взялися його грабувати

Масштаби пожежі

Відомо, що пожежа спалахнула на одному з підприємств Запоріжжя, що переробляє вторсировину. Полум'я охопило територію у 1000 квадратних метрів.

Однак, за словами ДСНС, вочевидь, площа поширення вогню могла бути б більшою, але пожежникам вдалось вчасно локалізувати пожежу.

Гасіння полум'я

На місце займання підприємства прибуло 55 вогнеборців з 13 пожежними машинами.

Фото наших рятувальників / телеграм-канал ДСНС у Запорізькій області

Пожежникам було складно приборкувати полум'я тому, що у районі відсутні джерела води. Подача води відбувалась підвезенням пожежними машинами автоцистерн.

Ліквідація пожежі у Запоріжжі: дивіться відео з телеграму ДСНС

Реакція Запорізької ОВА

На своєму телеграм-каналі очільник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив про початок слідства. За його словами, винні за цю локальну екологічну катастрофу мають нести відповідальність.

Горіння вторсировини протягом такого тривалого часу в густонаселеному місті може нести тяжкі наслідки, це локальна екологічна катастрофа. Чекаємо від правоохоронців перших результатів слідства,

– констатував Старух.

Голова ОВА також сказав, що слідство має відповісти на два питання:

Хто та як утилізував пластик на території обласного центру?

Хто це дозволив та хто контролював?

Пожежі спричинені росіянами

Наостанок варто додати, що часто причинами пожеж в Україні стають обстріли росіян. Учора, 11 вересня, загарбники атакували Харківську ТЕЦ. Відомо про одну загиблу людину.

Також окупанти б'ють по нафтобазах. Приміром, 6 вересня горіло нафтосховище у Кривому Розі. Пожежники ліквідовували полум'я 16 годин.

Варте уваги – Арестович прокоментував удар росії по ТЕС: дивіться відео