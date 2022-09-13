Станом на ранок 13 вересня пожежу в місті вдалось ліквідувати. За свідченнями Державної служби з надзвичайних ситуацій, зайнялась вторинна сировина.
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Масштаби пожежі
Відомо, що пожежа спалахнула на одному з підприємств Запоріжжя, що переробляє вторсировину. Полум'я охопило територію у 1000 квадратних метрів.
Однак, за словами ДСНС, вочевидь, площа поширення вогню могла бути б більшою, але пожежникам вдалось вчасно локалізувати пожежу.
Гасіння полум'я
На місце займання підприємства прибуло 55 вогнеборців з 13 пожежними машинами.
Фото наших рятувальників / телеграм-канал ДСНС у Запорізькій області
Пожежникам було складно приборкувати полум'я тому, що у районі відсутні джерела води. Подача води відбувалась підвезенням пожежними машинами автоцистерн.
Ліквідація пожежі у Запоріжжі: дивіться відео з телеграму ДСНС
Реакція Запорізької ОВА
На своєму телеграм-каналі очільник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив про початок слідства. За його словами, винні за цю локальну екологічну катастрофу мають нести відповідальність.
Горіння вторсировини протягом такого тривалого часу в густонаселеному місті може нести тяжкі наслідки, це локальна екологічна катастрофа. Чекаємо від правоохоронців перших результатів слідства,
– констатував Старух.
Голова ОВА також сказав, що слідство має відповісти на два питання:
- Хто та як утилізував пластик на території обласного центру?
- Хто це дозволив та хто контролював?
Пожежі спричинені росіянами
Наостанок варто додати, що часто причинами пожеж в Україні стають обстріли росіян. Учора, 11 вересня, загарбники атакували Харківську ТЕЦ. Відомо про одну загиблу людину.
Також окупанти б'ють по нафтобазах. Приміром, 6 вересня горіло нафтосховище у Кривому Розі. Пожежники ліквідовували полум'я 16 годин.
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