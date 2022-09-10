Зокрема, кілька осіб брали шуби та бігли з ними в невідомому напрямку. Це підтверджують записи, які оприлюднили в соцмережах.

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З палаючого ТРЦ крали техніку та одяг

Вогонь загалом охопив територію площею майже 5,5 тисячі квадратних метрів колишнього колгоспного ринку. За короткий проміжок часу там почав палати дах, а десятки місцевих жителів прийшли на це подивитися. Також з'явилися й росіяни, які побачили потенційну вигоду від події.

На відео помітно, що мародери "працювали" паралельно з продавцями. Одні хотіли врятувати свій товар, а інші лише намагалися забрати щось цінне собі.

Люди, ризикуючи власним життям, кидаються в палаючу будівлю і виносять звідти речі, одяг та побутову техніку,

– писали російські ЗМІ.

На місці працювали поліцейські, які намагалися боротися з мародерством. Проте зловмисників було надто багато й вони не зважали на загрозу бути затриманими.

Важливо – мародерство є традиційним для росіян: дивіться відео