Ни один из освобожденных пленных не видел представителей Красного Креста, – омбудсмен
После возвращения из российского плена украинские защитники и защитницы рассказали, что ни разу не видели представителей Красного Креста. Это серьезное нарушение.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен подчеркнул, что такие факты свидетельствуют о невыполнении Красным Крестом своего мандата.
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Лубинец встретится с представителями МККК
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина должна говорить о нарушениях, совершенных Международным комитетом Красного Креста. Перед выходом наших героев с завода "Азовсталь" Красный Крест обещал посещать наших защитников и защитниц.
Уполномоченный по правам человека сообщил, что в начале октября у него состоится встреча с руководством Международного комитета Красного Креста, где обсудят эту ситуацию.
Их мандат должен заставлять страну-агрессора выполнять Женевские конвенции. Они присутствовали при выходе из "Азовстали" наших героев в Мариуполе и, согласно своим мандатам, брали на себя обязательство это проверять, следить за этим, мониторить эту ситуацию. Мы увидели, что этого вообще не происходило,
– подчеркнул Лубинец.
Обмен пленными и возвращение защитников "Азовстали": главное
21 сентября состоялся наибольший обмен пленными между Украиной и россией, в рамках которого из плена вернули почти 200 украинских защитников и защитниц, 5 боевых командиров и 10 иностранцев, защищавших нашу страну. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, Украина вернула:
- 118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко.
- 50 бойцов ВМС;
- 22 бойца других подразделений ВСУ;
- 9 работников Госпогранслужбы;
- 9 работников Нацполиции;
- 9 бойцов Теробороны;
- 1 сотрудника СБУ;
- 1 работника Госслужбы спецтранспорта;
- 1 сотрудника Государственной таможенной службы;
- 2 гражданских.
Боевые командиры Денис "Редис" Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав "Калина" Паламарь, Денис Шлега и Олег Хоменко до победы Украины будут находиться на территории Турции под протекцией президента Реджепа Эрдогана.
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