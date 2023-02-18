По имеющейся информации, уничтожить во время воздушной тревоги удалось две ракеты типа "Калибр". К сожалению, еще две ракеты попали в цели.

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Атаковали с Черного моря

Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, две ракеты типа "Калибр" удалось сбить во время утренней атаки по Украине 18 февраля. По имеющейся информации, враг выпустил из акватории Черного моря 4 таких ракеты.

Угроза ракетных атак остается! Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила безопасности,

– призывали украинцев.



Силы ПВО сбили две крылатые ракеты типа "Калибр" / Инфографика Воздушных сил