За наявною інформацією, знищити під час повітряної тривоги вдалося дві ракети типу "Калібр". На жаль, ще дві ракети влучили у цілі.
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Атакували з Чорного моря
Як зазначають в Повітряних силах ЗСУ, дві ракети типу "Калібр" вдалося збити під час ранкової атаки по Україні 18 лютого. За наявною інформацією, ворог випустив з акваторії Чорного моря 4 такі ракети.
Загроза ракетних атак залишається! Зберігаємо спокій і дотримуймося правил безпеки,
– закликали українців.
Сили ППО збили дві крилаті ракети типу "Калібр" / Інфографіка Повітряних сил