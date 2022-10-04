Во время тревоги в Днепре сообщили о взрывах

Вечером 4 октября в Днепре в очередной раз объявили воздушную тревогу. Во время нее в городе раздались взрывы.

Взрывы раздались через 6 минут после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщили местные телеграм-каналы, сообщает 24 канал.

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Что известно о взрывах

Так, тревогу в городе объявили в 23:29, а уже в 23:35 начали появляться первые сообщения о взрывах. Как сообщается в сети, их слышали в нескольких районах и на окраинах города.

Однако следует отметить, что есть вероятность, что это последствия работы системы ПВО.

В Одессе тоже неспокойно

Во время воздушной тревоги громко было и в Одесской области. По предварительной информации могли сбивать беспилотники.

В частности, в телеграм-канале "Вооруженные Силы Украины" сообщили о работе ПВО.

Обстрелы Днепра: последние новости

В ночь на 29 сентября враг атаковал жилые кварталы Днепра. В результате погибли 3 мирных жителя города.

Впоследствии стало известно, что в результате ударов по Днепропетровщине 29 сентября 18 человек пострадали, еще 4 – погибли. Кроме того, было повреждено более 60 домов, несколько многоэтажек, рынок и линии электропередач.

Также оккупанты обстреляли город 3 октября. Они ударили по Днепровскому району города. Кроме того, захватчики всю ночь терроризировали Никопольский и Криворожский районы.

Не публикуйте фото- или видеоматериалы "прилетов", а также оставайтесь в безопасном месте до объявления отмены воздушной тревоги.

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