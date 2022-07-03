Во время тревоги в Одесской области был прилет в базу отдыха: жертв нет

Во время воздушной тревоги в Одесской области снова прогремел взрыв. Известно о попадании ракеты.

Соответствующую информацию подтвердили в оперативном командовании "Юг". Об этом стало известно в ночь на 3 июля.

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На Одесщину снова прилетела ракета

Предварительно известно, что вражеская ракета ударила по области во время воздушной тревоги.

По информации ОК "Юг", ракета попала в хозяйственное здание прибрежной зоны базы отдыха,

– говорится в сообщении.

Также предварительно известно, что крупных разрушений и пострадавших нет.

Тревога в области продолжалась буквально 20 минут – с 21:06 по 21:31 2 июля. Впоследствии СМИ писали, что ракету сбила система противовоздушной обороны.

Коротко о последней трагической атаке на Одесщину

В ночь на 1 июля Россия выпустила по Одесской области с самолетов стратегической авиации 3 ракеты Х-22. Летели они в Белгород-Днестровский район Одесской области с Черного моря.

Как следствие, ракеты попали в две базы отдыха и одну 9-этажку. Известно, что враг уничтожил целый подъезд жилого дома в Сергеевке Одесской области.

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что во время объявления воздушной тревоги ни один из жителей дома не спустился в убежище. Сообщения о вероятном ракетном ударе – проигнорировали.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук объяснил, что врачи делают все возможное, чтобы спасти 31 пострадавшего человека. По его словам, в тяжелом состоянии находятся 2 пострадавших. К сожалению, известно о 21 погибшем мирном жителе. Среди жертв – 10-летний мальчик.

3 июля в Одессе объявили день траура по всем погибшим людям. В городе на зданиях нужно спустить государственные флаги, все развлекательные мероприятия и спортивные соревнования перенесли.

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