Во время тревоги в Украине: в Беларуси чуть ли не впервые прокомментировали российские самолеты в своем небе

Масштабную воздушную тревогу в Украине 20 октября, вероятно, объявили из-за активности вражеской авиации. В минобороны Белоруссии в этот раз прокомментировали российские самолеты в своем небе.

Так, чуть ли не впервые в Беларуси сразу подтвердили активность авиации. Около 11:00 появилось сообщение о том, что российские самолеты якобы патрулируют границы Союзного государства.

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В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства,

– говорится в сообщении.

В Беларуси взлетали истребители

После объявления тревоги в телеграмм-канале "Белорусский гаюн" сообщили, что с военного аэродрома в Мачулищах взлетел Миг-31К. Его заметили в направлении Барановичей.

Через 5 минут с Барановичей взлетели еще 2 истребителя. Похоже, сопровождение. Авиация полетела в направлении юго-востока. Однако впоследствии сообщили, что Миг-31К ушел на посадку.

Кстати, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не паниковать, поскольку силы ПВО работают.

Из Беларуси запускают дроны

В Генштабе ВСУ предупреждают о ракетной угрозе Беларуси. Также оттуда могут запускать дроны-камикадзе.

Например, в сутки 19 октября враг совершил пуски более 10 беспилотников иранского производства "Shahed-136", более половины которых – именно с территории Беларуси.

Есть ли угроза повторного нападения из Беларуси

Несмотря на то, что из Беларуси регулярно запускают ракеты и дроны, в ООС уверены, что угроза нападения в ближайшее время – низкая. Прогнозируется, что такая ситуация будет до конца 2022 года. Однако исключать его нельзя.

Предупредили, что весной угроза повторного нападения на Беларусь может возрасти. К тому времени Россия успеет перебросить достаточно техники и сил.

Кроме того, в Генштабе предостерегали, что под видом учебных сбров режим Лукашенко проводит скрытую мобилизацию. Готовят операторов зентино-ракетных комплексов и танкистов.

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