Во время учений НАТО шведским и норвежским военным арендовали "российские коттеджи", - СМИ
Источник:TV2
В Норвегии обнаружили, что возле военной базы есть дома, которые принадлежат россиянам. Это может стать проблемой безопасности страны.
Шведские и норвежские военные во время учений НАТО жили в коттеджах российской элиты. Они находились в центре военной базы.
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Владельцы приближены к Путину
В центре норвежской военной базы на севере расположена группа домиков, принадлежащих россиянам. Из кают видно военно-воздушную базу в Бардуфосси, где регулярно проводятся учения норвежских подразделений и подразделений союзников.
Эти коттеджи принадлежат российской властной элите и представители партии Владимира Путина: мэр города Мурманск Игорь Морар и Виктор Сайгин, который имеет тесные связи с российскими военными.
В самом селе настаивают, что они не знали о связях с россиянами.
Представитель полицейской службы безопасности по связям с прессой Эйрик Веум рассказал, что совместно с норвежскими вооруженными силами сейчас выясняют обстоятельства.
Когда арендодателями являются граждане России, которые могут быть связаны с российским режимом, не имеет значения, кому они сдают дом,
– сказал он.
Место расположения этих домиков не захотели комментировать. Однако отметили, что это может стать проблемой безопасности.
Россия угрожает НАТО для сдерживания Запада
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- ISW считает, что российские угрозы против государств-членов НАТО имеют целью заставить Запад сдерживать себя. Также российские заявления о мнимых угрозах со стороны Североатлантического альянса направлены на создание информационных условий для оправдания и поддержки долгосрочной геополитической конфронтации с Западом.