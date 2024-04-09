Во время учений НАТО шведским и норвежским военным арендовали "российские коттеджи", - СМИ

В Норвегии обнаружили, что возле военной базы есть дома, которые принадлежат россиянам. Это может стать проблемой безопасности страны.

Шведские и норвежские военные во время учений НАТО жили в коттеджах российской элиты. Они находились в центре военной базы.

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Владельцы приближены к Путину

В центре норвежской военной базы на севере расположена группа домиков, принадлежащих россиянам. Из кают видно военно-воздушную базу в Бардуфосси, где регулярно проводятся учения норвежских подразделений и подразделений союзников.

Эти коттеджи принадлежат российской властной элите и представители партии Владимира Путина: мэр города Мурманск Игорь Морар и Виктор Сайгин, который имеет тесные связи с российскими военными.

В самом селе настаивают, что они не знали о связях с россиянами.

Представитель полицейской службы безопасности по связям с прессой Эйрик Веум рассказал, что совместно с норвежскими вооруженными силами сейчас выясняют обстоятельства.

Когда арендодателями являются граждане России, которые могут быть связаны с российским режимом, не имеет значения, кому они сдают дом,

– сказал он.

Место расположения этих домиков не захотели комментировать. Однако отметили, что это может стать проблемой безопасности.

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