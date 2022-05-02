Отмывание средств

Следствие выяснило, что эти средства компания пыталась вывести за границу на счет болгарского предприятия во время военного положения. Для этого они создали фейковый договор о якобы импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал в Николаеве.

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Соглашение было заключено в марте 2022 года, когда в Николаевской области происходили активные боевые действия. А это не позволило бы разгрузить грузов в портах региона, это подтверждает ложность этого договора и намерения отмывания средств.

Расследование проводят детективы Бюро экономической безопасности Украины по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов и служебного подлога.

Другие случаи финансовых махинаций во время войны

2 мая Государственное бюро расследований арестовало еще 4,5 миллиона долларов США сомнительных активов бывшего нардепа, приближенного к беглому президенту. Изъятые средства будут направлены на обеспечение украинской армии.

30 апреля суд арестовал по ходатайству Офиса генпрокурора активы кипрских компаний российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров почти на полмиллиарда гривен .

28 апреля Государственное бюро расследований арестовало 192 тысячи 400 долларов , принадлежавших экснардепу Украины от "Партии регионов". Сообщается, что он был приближен к семье президента-беглеца Виктора Януковича.

27 апреля Государственное бюро расследований провело обыски у братьев подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука и Тараса Козака.

22 апреля Государственное бюро расследований арестовало активы бывшего депутата от "Партии регионов", приближенного к семье беглого экспрезидента Виктора Януковича. Их сумма составляет более 200 миллионов гривен .

12 апреля Государственное бюро расследования помешало российским бизнесменам вывезти из Украины 10 судов более чем в миллиард гривен . Владельцы судов хотели незаконно вывести корабли из Украины. Пытались для этого сменить флаг страны "прописки". Теперь они будут работать на нашу экономику и вооруженные силы Украины.

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