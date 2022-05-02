Відмивання коштів

Слідство з'ясувало, що ці кошти компанія намагалася вивести за кордон на рахунок болгарського підприємства під час воєнного стану. Для цього вони створили фейковий договір про нібито імпорт сільськогосподарської продукції через морський термінал в Миколаєві.

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Угоду уклали в березні 2022 року, коли в Миколаївській області відбувалися активні бойові дії. А це не дозволило б розвантажити вантажів в портах регіону, це підтверджує несправжність цього договору та злочині наміри відмивання коштів.

Розслідування проводять детективи Бюро економічної безпеки України за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та службового підроблення.

Інші випадки фінансових махінацій під час війни

2 травня Державне бюро розслідувань арештувало ще 4,5 мільйона доларів США сумнівних активів колишнього нардепа, наближеного до президента-втікача. Вилучені кошти підуть на забезпечення української армії.

30 квітня суд арештував за клопотанням Офісу генпрокурора активи кіпрських компаній російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів майже на пів мільярда гривень.

28 квітня Державне бюро розслідувань арештувало 192 тисячі 400 доларів, які належали екснардепу України від "Партії регіонів". Повідомляється, що він був наближеним до сім’ї президента-утікача Віктора Януковича.

27 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки у братів підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука та Тараса Козака.

22 квітня Державне бюро розслідувань арештувало активи колишнього депутата від "Партії регіонів", наближеного до родини експрезидента-втікача Віктора Януковича. Їхня сума становить понад 200 мільйонів гривень.

12 квітня Державне бюро розслідування завадило російським бізнесменам вивезти з України 10 суден у понад мільярд гривень. Власники суден хотіли незаконно вивести кораблі з України. Намагалися для цього змінити прапор країни "прописки". Тепер вони працюватимуть на нашу економіку та Збройні Сили України.

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