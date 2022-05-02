Про це 2 травня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, зазначивши, що це – друга транзакція, пов'язана з ексрегіоналом.

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Ще 4,5 мільйона доларів передані на потреби ЗСУ

За матеріалами Державного бюро, це вже третій арешт активів сумнівного походження, який вдалося вилучити з рахунків колишнього нардепа, наближеного до президента-втікача Януковича. Цього разу сума становить 4,5 мільйона доларів.

Додатково зафіксовано, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 4,5 мільйона доларів США, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження,

– зазначили у бюро.

У відомстві вважають, що ці кошти напряму пов’язані із російським капіталом та могли використовуватися для фінансування агресії з боку Росії.

"ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів", – зазначили в ДБР.

Зловмисник співпрацював із Росією після окупації Донбасу

За даними Бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з потужних концернів на тимчасово окупованій території Донеччини.

До того ж після створення так званої "ДНР", зловмисник зумів зберегти контроль над фармацевтичним виробництвом, яке дозволило йому співпрацювати з окупаційною адміністрацією. За даними слідства, його компанія була зареєстрована у тимчасово окупованій Горлівці.

Державне бюро розслідувань зазначає, що вони щодня працюють для наповнення державного бюджету, у першу чергу, для потреб ЗСУ.

ДБР: останні новини

Попри те, що на початку війни розслідування у справах низки кримінальних проваджень, зокрема щодо Петра Порошенка та Олександра Трухіна призупинили директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов запевнив, що всі провадження контролює Головне слідче управління.

Наразі ДБР перевіряє понад 11 тисяч громадян Росії, які заїхали перед війною в Україну та вчасно не покинули її територію. На думку держоргану, ці особи можуть бути пов'язаними із агресією їхньої країни.

Окрім цього, ДБР заблокувало канал, через який в Росію могли постачати компоненти для ракетобудування.

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