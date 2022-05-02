Про це 2 травня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, зазначивши, що це – друга транзакція, пов'язана з ексрегіоналом.
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Ще 4,5 мільйона доларів передані на потреби ЗСУ
За матеріалами Державного бюро, це вже третій арешт активів сумнівного походження, який вдалося вилучити з рахунків колишнього нардепа, наближеного до президента-втікача Януковича. Цього разу сума становить 4,5 мільйона доларів.
Додатково зафіксовано, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 4,5 мільйона доларів США, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження,
– зазначили у бюро.
У відомстві вважають, що ці кошти напряму пов’язані із російським капіталом та могли використовуватися для фінансування агресії з боку Росії.
"ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів", – зазначили в ДБР.
Зловмисник співпрацював із Росією після окупації Донбасу
За даними Бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з потужних концернів на тимчасово окупованій території Донеччини.
До того ж після створення так званої "ДНР", зловмисник зумів зберегти контроль над фармацевтичним виробництвом, яке дозволило йому співпрацювати з окупаційною адміністрацією. За даними слідства, його компанія була зареєстрована у тимчасово окупованій Горлівці.
Державне бюро розслідувань зазначає, що вони щодня працюють для наповнення державного бюджету, у першу чергу, для потреб ЗСУ.
ДБР: останні новини
- Попри те, що на початку війни розслідування у справах низки кримінальних проваджень, зокрема щодо Петра Порошенка та Олександра Трухіна призупинили директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов запевнив, що всі провадження контролює Головне слідче управління.
- Наразі ДБР перевіряє понад 11 тисяч громадян Росії, які заїхали перед війною в Україну та вчасно не покинули її територію. На думку держоргану, ці особи можуть бути пов'язаними із агресією їхньої країни.
- Окрім цього, ДБР заблокувало канал, через який в Росію могли постачати компоненти для ракетобудування.
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