Оккупанты снова обстреляли Николаев, в Харькове слышали свыше 20 взрывов

Ночью 25 июля в нескольких регионах Украины снова зазвучали сирены. Кроме этого, в Николаеве и Харькове раздались взрывы.

Если вы слышали звуки сирен, возвестивших о воздушной тревоге – немедленно направляйтесь в укрытие. Следите за обновлениями информации от местных властей.

Обратите внимание Во время тревоги в Запорожье и Никополе слышали взрывы: власти говорят, что "прилетов" в городах не было

Оккупанты снова атаковали Николаев и Харьков

Первые сообщения о взрывах в Николаеве появились около 2.43, после чего в городе и области объявили воздушную тревогу. Местные телеграм-каналы пишут о возможном обстреле из реактивных систем залпового огня.

Около 3:07 появилось сообщение о взрывах в Харькове. По данным Суспільного, за 15 минут тревоги раздалось по меньшей мере 20 взрывов, часть из которых могла прогреметь за городом на юго-востоке от Харькова.

По данным местных каналов, значительная часть взрывов прогремела в Чугуевском районе. Официальной информации на 3:30 нет.

Местные жители сообщают о пожарах в результате обстрелов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 3:30 сирены известили о воздушной тревоге в:

Харьковской области;

Николаевской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Полтавской области.

Взрывы также слышали в Днепре, Никополе и Запорожье

Около 23:00 24 июля во время воздушной тревоги в Днепре прогремели по меньшей мере 2 взрыва. По сообщениям местных жителей и местных СМИ, был "прилет", после которого возник пожар. Впоследствии появилась информация о том, что оккупанты могли попасть в ферму, однако официальной информации пока нет.

Впоследствии взрывы прогремели и в Никополе, в котором накануне объявили тревогу из-за угрозы артиллерийских обстрелов. Глава РВА Евгений Евтушенко сообщил, что захватчики обстреляли прибрежные территории Никопольского района, пострадавших и разрушений нет.

Взрывы слышали и в Запорожье. Однако секретарь горсовета Анатолий Куртев успокоил жителей города и отметил, что "прилетов" не было – взрывы прогремели за пределами города, однако более подробная информация, вероятно, будет впоследствии.

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