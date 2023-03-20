Вражеский объект типа БПЛА был обнаружен севернее Киева. Тревогу в Киеве объявили в 15:39, после чего в 15:56 раздался отбой.
Смотрите также Российский Су-27 пытался сбить украинский Bayraktar над Черным морем: чем все закончилось
Воздушная тревога в Киеве звучала почти 20 минут
Вражеская цель была уничтожена силами и средствами ПВО. Отметим, что в 15:25 мониторинг вражеской авиации предупреждал о ракетной опасности на Севере.
Также следует добавить, что утром 20 марта по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Причиной тревоги был взлет МиГ-31К ВКС РФ, который способен нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Однако после 10:40 по областям пошли отбои, поэтому опасность миновала.
Россия недавно атаковала Украину дронами-камикадзе
- В ночь с 17 на 18 марта российские военные выпустили по Украине 16 дронов типа "Шахид", из которых силам ПВО удалось сбить 11. В результате атаки в некоторых областях есть попадания.
- Три вражеских беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе Львовской области. Помещения повреждены, однако пострадавших нет.
- Еще два дрона попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. Там в результате удара дронов сильные разрушения. Остальные дроны силам ПВО удалось сбить.
- Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время атаки работали три воздушных командования: западные, центральные и восточные.
- Россияне выпустили дроны-камикадзе по двум направлениям одновременно. Кроме Азовского моря дроны были выпущены из Брянской области, чтобы атаковать именно Киевщину и западные регионы Украины.
- Игнат объяснил, что сбивать "Шахиды" ночью силами мобильных огневых групп тяжело, потому что нет визуальной привязки.