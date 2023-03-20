Вражеский объект типа БПЛА был обнаружен севернее Киева. Тревогу в Киеве объявили в 15:39, после чего в 15:56 раздался отбой.

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Воздушная тревога в Киеве звучала почти 20 минут

Вражеская цель была уничтожена силами и средствами ПВО. Отметим, что в 15:25 мониторинг вражеской авиации предупреждал о ракетной опасности на Севере.

Также следует добавить, что утром 20 марта по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Причиной тревоги был взлет МиГ-31К ВКС РФ, который способен нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Однако после 10:40 по областям пошли отбои, поэтому опасность миновала.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 20 марта в Украине было уничтожено 2 160 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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