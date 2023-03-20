Ворожий об'єкт типу БпЛА був виявлений північніше Києва. Тривогу в Києві оголосили о 15:39, після чого о 15:56 пролунав відбій.

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Повітряна тривога в Києві лунала майже 20 хвилин

Ворожа ціль була знищена силами і засобами ППО. Зазначимо, що о 15:25 моніторинг ворожої авіації попереджав про ракетну небезпеку на Півночі.

Також варто додати, що зранку 20 березня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Причиною тривоги був зліт МіГ-31К ВКС РФ, який здатен нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Однак після 10:40 по областях пішли відбої, тож небезпека минула.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 20 березня в Україні було знищено 2160 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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