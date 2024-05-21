Во всех областях отменены отключения света: на какой период
21 мая 2024, 11:31Читати новину українською
Сегодня, 21 мая, с 11:00 до 17:00 ограничения потребления электроэнергии отменили во всех регионах.
Об этом сообщили в Укрэнерго по состоянию на 11:30 утра. Отмечают, что на сегодня запланирован импорт электроэнергии из пяти стран.
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"Солнечные электростанции активизировали работу. С 11:00 до 17:00 ограничения потребления отменены во всех регионах. Запланирован импорт из 5 стран", – говорится в сообщении.