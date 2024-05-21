Во всех областях отменены отключения света: на какой период

Сегодня, 21 мая, с 11:00 до 17:00 ограничения потребления электроэнергии отменили во всех регионах.

Об этом сообщили в Укрэнерго по состоянию на 11:30 утра. Отмечают, что на сегодня запланирован импорт электроэнергии из пяти стран.

Смотрите также Отключение света в Украине: когда и как будут действовать графики в разных областях

"Солнечные электростанции активизировали работу. С 11:00 до 17:00 ограничения потребления отменены во всех регионах. Запланирован импорт из 5 стран", – говорится в сообщении.