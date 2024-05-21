Про це повідомили в Укренерго станом на 11:30 ранку. Зазначають, що на сьогодні запланований іморт електроенергії з п'яти країн.
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"Сонячні електростанції активізували роботу. З 11:00 до 17:00 обмеження споживання скасовані в усіх регіонах. Запланований імпорт з 5 країн", – ідеться у повідомленні.
Обмеження скасували до вечора
Учточнюють, що обмеження застосовували сьогодні з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів.
Та наразі, з 11:00 до 17:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях.
Причина – зменшення хмарності
В "Укренерго" пояснили, що це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.
"Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився", – ідеться у повідомленні.
Крім того, українська енергосистема приймає надлишки електроенергії з Польщі.
Коли будуть діяти графіки
Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.
В "Укренерго" уточнюють, що графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області.
Тоюто, якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватись за графіком.
Імпорт електроенергії
20 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.
Сьогодні вночі, з 00:00 до 07:00, як повідомили енергетики, також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи.