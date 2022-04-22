Во Всемирном банке оценили "узкий" ущерб Украины от войны

С начала войны российские захватчики уничтожили множество зданий и инфраструктурных объектов в Украине. Поэтому уже по приблизительным подсчетам физический ущерб достигает примерно 60 миллиардов долларов.

Об этом рассказал президент Всемирного банка Дэвис Малпасс. В ходе конференции он отметил, что это ранняя оценка "узких" потерь, не охватывающая экономические затраты.

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Конечно, война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут,

– подчеркнул он.

Россия должна взять на себя расходы по восстановлению Украины

В ходе конференции присутствовала также министр финансов США Джанет Йеллен. Она подчеркнула, что Россия должна взять на себя часть расходов по восстановлению Украины.

Понятно, что затраты на восстановление в Украине будут огромными,

– сказала Йеллен.

Поэтому она считает, что необходимо помочь тому, чтобы "так или иначе Россия помогла обеспечить часть того, что необходимо для восстановления Украины".

Что касается резервов российского центрального банка в США, то их использование для восстановления будет обсуждаться. Йеллен подчеркнула, что это станет "значительным шагом", требующим согласования с международными партнерами.

Нам нужно тщательно продумать последствия. Я не хотела бы легкомыслить,

– подчеркнула она.

Напомним, что во время конференции президент Владимир Зеленский отметил, что Украине ежемесячно нужно 7 миллиардов долларов. Это та сумма, которая позволит поддерживать экономику Украины, пострадавшую от последствий войны.

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