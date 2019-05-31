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      Во Франции на Рейне перевернулась лодка с туристами: среди погибших есть дети

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      Во Франции на Рейне перевернулась лодка с туристами
      Во Франции на Рейне перевернулась лодка с туристами / Скриншот из видео sueddeutsche.de

      Лодка утонула в районе французского города Герстхайм. Всего погибли три человека: 6-летняя девочка и 2 взрослых мужчин. Еще один 4-летний ребенок пропал без вести.

      Небольшая группа туристов отправилась от немецкого берега Рейна, чтобы порыбачить и устроить пикник на территории Франции, пишет Süddeutsche Zeitung.

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      Их лодка внезапно начал тонуть, пока о причинах трагедии ничего не известно. Очевидцы происшествия на берегу пытались помочь спасти тонущую группу. Один из таких спасателей погиб также.

      франція німеччина човен рейн потонули жертви

      Во Франции на Рейне перевернулась лодка с туристами//Фото: La Provence

      В результате инцидента 3 человека погибли, среди которых 6-летний ребенок. Один пассажир госпитализирован, а 4-летнюю девочку ищут уже сутки.

      рейн човен туристи жервти німеччина франція

      На месте трагедии работают спасатели//Фото: RPR1

      Известно, что туристы не имели на себе спасательных жилетов.

      На реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая затонула прогулочная лодка "Русалка". Она столкнулась с другим туристическим судном Viking Sygin. Пока известно о 7 погибших, 7 спасенных и 21 пропавшем без вести.

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      Теги: Аварии и ДТП Жертвы Водный транспорт Дети и несовершеннолетние Новости Франции
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