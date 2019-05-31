Во Франции на Рейне перевернулась лодка с туристами: среди погибших есть дети
Лодка утонула в районе французского города Герстхайм. Всего погибли три человека: 6-летняя девочка и 2 взрослых мужчин. Еще один 4-летний ребенок пропал без вести.
Небольшая группа туристов отправилась от немецкого берега Рейна, чтобы порыбачить и устроить пикник на территории Франции, пишет Süddeutsche Zeitung.
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Их лодка внезапно начал тонуть, пока о причинах трагедии ничего не известно. Очевидцы происшествия на берегу пытались помочь спасти тонущую группу. Один из таких спасателей погиб также.
Во Франции на Рейне перевернулась лодка с туристами//Фото: La Provence
В результате инцидента 3 человека погибли, среди которых 6-летний ребенок. Один пассажир госпитализирован, а 4-летнюю девочку ищут уже сутки.
На месте трагедии работают спасатели//Фото: RPR1
Известно, что туристы не имели на себе спасательных жилетов.
На реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая затонула прогулочная лодка "Русалка". Она столкнулась с другим туристическим судном Viking Sygin. Пока известно о 7 погибших, 7 спасенных и 21 пропавшем без вести.
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