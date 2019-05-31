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      У Франції на Рейні перекинувся човен з туристами: серед загиблих є діти

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      У Франції на Рейні перекинувся човен з туристами
      У Франції на Рейні перекинувся човен з туристами / Скріншот з відео sueddeutsche.de

      Човен потонув в районі французького міста Герстхайм. Загалом загинули троє людей: 6-річна дівчинка та 2 дорослих чоловіків. Ще одна 4-річна дитина зникла безвісти.

      Невелика группа туристів відчалила від німецького берега Рейну, щоб порибалити і влаштувати пікнік на території Франції, пише Süddeutsche Zeitung.

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      Їхній човен почав раптово тонути, поки про причини трагедії нічого невідомо. Очевидці події на березі намагалися допомогти врятувати потопаючу групу. Один з таких рятувальників загинув також.

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      У Франції на Рейні перекинувся човен з туристами//Фото: La Provence

      Унаслідок інциденту 3 людей загинули, серед яких 6-річна дитина. Одного пасажира госпіталізовано, а 4-річну дівчинку шукають уже добу.

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      На місці трагедії працюють рятувальники//Фото: RPR1

      Відомо, що туристи не мали на собі рятувальних жилетів.

      На річці Дунай в Будапешті ввечері 29 травня затонув прогулянковий човен "Русалка". Він зіштовхнувся з іншим туристичним судном Viking Sygin. Наразі відомо про 7 загиблих, 7 врятованих та 21 зниклого безвісти.

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      Теги: Новини Франції Жертви Діти і неповнолітні Водний транспорт Аварії та ДТП
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