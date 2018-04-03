Во Франции началась одна из самых масштабных забастовок: видео

Во Франции 3 апреля началась одна из самых масштабных забастовок. Французы выступают против нового кодекса труда, который предложило правительство и президент Эммануэль Макрон.

Первыми на улицы вышли железнодорожники – бастует половина персонала. Поэтому половину рейсов просто отменяют. Впоследствии к железнодорожникам присоединятся энергетики, уборщики мусора и национальный авиаперевозчик Air France.

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Это первая акция протеста против реформ Макрона, которая объединила работников как общественного сектора, так и железнодорожного персонала. В марте прошли около 200 демонстраций.

Профсоюзы объявили, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока правительство не откажется от сокращений, которые имеют негативное влияние на благосостояние и обеспечение работников. Если правительство все-таки проведет реформу, то за 5 лет без работы могут остаться 120 тысяч работников.

Напомним, в Каталонии 25 марта вспыхнули протесты против задержания в Германии бывшего премьера региона Карлеса Пучдемона. Эти протесты переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали 98 человек.