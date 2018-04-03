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У Франції розпочався один з наймасштабніших страйків: відео

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Страйк у Франції
Страйк у Франції / 24 Канал

У Франції 3 квітня розпочався один з наймасштабніших страйків. Французи виступають проти нового кодексу праці, який запропонував уряд і президент Еммануель Макрон.

Першими на вулиці вийшли залізничники – страйкує половина персоналу. Тож половину рейсів просто скасовують. Згодом до залізничників приєднаються енергетики, прибиральники сміття і національний авіаперевізник Air France.

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Це перша акція протесту проти реформ Макрона, яка об’єднала працівників як громадського сектору, так і залізничного персоналу. У березні ж пройшли близько 200 демонстрацій.

Профспілки оголосили, що протести триватимуть доти, доки уряд не відмовиться від скорочень, які мають негативний вплив на добробут і забезпечення працівників. Якщо уряд таки проведе реформу, то за 5 років без роботи можуть залишитись 120 тисяч працівників.

Нагадаємо, у Каталонії 25 березня спалахнули протести проти затримання в Німеччині колишнього прем'єра регіону Карлеса Пучдемона. Ці протести переросли в сутички з поліцією, внаслідок яких постраждали 98 осіб.


Теги: Новини Франції протести Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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