Во Львове снесли еще одно незаконное здание: фото

Во Львове 6 мая на проспекте Черновола, 67б снесли два этажа незаконной застройки. Демонтировать сооружение должен сам застройщик по решению суда. Но из-за его бездействия, за дело взялась исполнительная служба.

Суд по незаконной застройке длился с 2007 года, поэтому за это время ее постоянно перепродавали. Только в 2016 году Высший хозяйственный суд принял решение о ее сносе.

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Исполнительная служба начала работу в 6 часов утра и уже через два часа практически полностью снесла здание.



Во Львове снесли незаконное здание

Заметим, мэрия выдала разрешение на строительство на этой улице временного павильона еще в 2004 году. Однако, вместо него построили капитальное двухэтажное здание.

По данным Zaxid.net, незаконное сооружение построило ООО "Старый рыцарь", владелицей которого является Галина Сарновская. Владельцы незаконного здания убеждают, что имеют на него право собственности, и уже собираются судиться из-за сноса.



Снос незконного строительства во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, почему во Львове не так часто сносят незаконные постройки.

Почему таких случаев не так много, как всем бы хотелось? Потому что мы действуем исключительно в рамках закона, и сносить такие здания можем только после решения суда. Суд конкретно по этому зданию длился с 2007 года. Эта история как и снос 7-этажки в прошлом месяце – наша четкая позиция и сигнал всем – лучше даже не начинать строить вне закона. Потеряете все,

– подчеркнул Садовый.

Какое еще незаконное здание снесли во Львове? В конце апреля в городе закончили демонтаж 7-этажного дома на улице Лычаковской, 259, который построили без необходимых разрешительных документов. Это был первый случай в Украине, когда сносили незаконную новостройку, после решения суда.



Здание возвела фирма ООО "Лидер Монолит", принадлежащая известному во Львове бизнесмену Богдану Копытко. Многоэтажка была построена без соответствующих градостроительных условий и ограничений и с внесением ложных данных в декларацию о начале строительных работ.



Кроме того, во Львове должны снести еще одно незаконное здание – 6-этажный жилой дом на улице Варшавской, что в Шевченковском районе города.