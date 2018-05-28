Во сколько миллиардов может обойтись Соединенным Штатам ураган "Альберто"

Ураган "Альберто", который надвигается к побережью Соединенных Штатов, может нанести ущерб стране размером примерно в 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Research Enki.

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"Потенциально шторм может повлечь экономические потери в более 1 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Основной ущерб нанесут затопления, которые вызвали сильные дожди, которые уже в течение недели идут на юго-Востоке. По информации, непосредственные повреждения будут стоить 400-500 миллионов долларов.

Остальные 600 миллионов долларов Соединенные Штаты могут потерять из-за снижения количества туристов и их активности.

Напомним, на Кубе бушует субтропический шторм "Альберто". Властям пришлось эвакуировать более 5 тысяч человек.