У скільки мільярдів може обійтись Сполученим Штатам ураган "Альберто"

Ураган "Альберто", який насувається до узбережжя Сполучених Штатів, може нанести збитків країні розміром приблизно у 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані аналітичної компанії Enki Research.

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"Потенційно шторм може спричинити економічні втрати понад 1 млрд доларів", – йдеться в повідомленні.

Основних збитків нанесуть затоплення, які викликали сильні дощі, що вже протягом тижня йдуть на південному Сході. За інформацієї, безпосередні ушкодження коштуватимуть 400-500 мільйонів доларів.

Інші 600 мільйонів доларів Сполучені Штати можуть втратити через зниження кількості туристів та їхньої активності.

Нагадаємо, на Кубі вирує субтропічний шторм "Альберто". Владі довелося евакуювати понад 5 тисяч осіб.