У скільки мільярдів може обійтись Сполученим Штатам ураган "Альберто"
Ураган "Альберто", який насувається до узбережжя Сполучених Штатів, може нанести збитків країні розміром приблизно у 1 мільярд доларів.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані аналітичної компанії Enki Research.
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"Потенційно шторм може спричинити економічні втрати понад 1 млрд доларів", – йдеться в повідомленні.
Основних збитків нанесуть затоплення, які викликали сильні дощі, що вже протягом тижня йдуть на південному Сході. За інформацієї, безпосередні ушкодження коштуватимуть 400-500 мільйонів доларів.
Інші 600 мільйонів доларів Сполучені Штати можуть втратити через зниження кількості туристів та їхньої активності.
Нагадаємо, на Кубі вирує субтропічний шторм "Альберто". Владі довелося евакуювати понад 5 тисяч осіб.