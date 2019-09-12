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      Во сколько обойдется аренда жилья возле университета: инфографика с ценами

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      Сколько стоит арендовать жилье возле университета
      Сколько стоит арендовать жилье возле университета / 24 канал

      Сколько будет стоить арендовать комнату или квартиру неподалеку от учебного заведения, чтобы не тратить по несколько часов для добирания на пары.

      Аналитики OLX Недвижимость выяснили, какие средние цены на аренду квартир неподалеку от учебных заведений в крупнейших городах Украины.

      Цены в Киеве

      В столице много учебных заведений сконцентрировано в районе станций метро "Шулявка" и "Политехнический институт". Арендовать комнату вблизи обойдется в среднем в 3 600 гривен.

       Сравните: Аренда квартир в Киеве: цены в разных районах от начала года – инфографика

      1-комнатная квартира возле КПИ обойдется в 6 800 гривен, неподалеку от "Шулявки" – от 6 500 грн. За 2-комнатную квартиру придется выложить от 8 000 грн. Хотя средняя цена за аренду двухкомнатных квартир в этом районе кардинально отличается – 13 200 грн.

      Снять комнату недалеко от Могилянки на Подоле реально, но цены на них немного кусаются.

      Комната в 5 минутах от станции Тараса Шевченко обойдется минимум в 4 000 гривен, а за месяц аренды 1-комнатной квартиры в этом районе придется выложить минимум 7 000 гривен.

      Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру на Подоле – 10 700 грн и 16 000 грн. – за двухкомнатную.

      Актуально! Как за лето изменились цены на жилье в пригороде Киева

      Студентам, которые учатся в Университете Шевченко, придется подумать о дополнительном заработке, чтобы иметь возможность снимать жилье неподалеку от вуза. Средняя цена за комнату в районе станций Университет – Золотые Ворота – Театральная – 4 800 грн. Цена аренды однокомнатных квартир здесь стартует от 10 000 гривен. За 2-комнатную придется выложить в среднем 21 200 гривен.

      оренда житла університети студенти Київ
      Аренда жилья возле учебных заведений в городах Украины / Инфографика: olx.ua

      Сравните, каковы цены на аренду жилья в университетских районах других украинских городов.

      Аренда жилья в городах Украины
      Город Район Комната 1-ком квартира 2-ком квартира 3-ком квартира
      Днепр Центральный 1 800 6 000 7 000 10 000
      Львов Галицкий 2 500 5 500 8 000 9 000
      Одесса Приморский 3 000 7 000 8 500 10 000
      Харьков Шевченковский 2 500 6 000 7 700 10 500

       

       

       

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Киева Студенты Рынок недвижимости Аренда недвижимости
      Источник: 24 канал
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