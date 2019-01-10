Во сколько обойдется ремонт Крещатика и Майдана Независимости

В Киеве объявили тендер на разработку проектной документации для проведения капитального ремонта Крещатика и Майдана Независимости.

Как свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro, два тендера объявил КП "Киевавтодор".

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На разработку проектно-сметной документации по капремонту Майдана планируют потратить примерно 5,5 миллиона гривен, Крещатик обойдется почти вдвое дороже – в 10 миллионов гривен.

Согласно документам, проекты должны предусматривать, в частности, ремонт дождевых стоков и канализации, мощение тротуаров плиткой или природным камнем, установку антипарковочных столбцов, мусорных урн, датчиков и систем полива для зеленых насаждений.

Во время капитального ремонта главной улицы и площади столицы также планируют заменить освещение, дорожную разметку и знаки.

Тендеры также предусматривают, что в проекте должны быть учтены потребности людей с инвалидностью и велосипедистов, в частности обустройство велодорожек, использование тактильной плитки, снижение бортов тротуаров на перекрестках и пешеходных переходах.

Участники тендера должны успеть подать предложения до 21 и 22 января.

Работу над проектами победители должны закончить работу до 31 декабря 2020 года.

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