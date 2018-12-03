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      Во Владивостоке прошла акция в поддержку пленных украинских моряков

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      Во Владивостоке молодые активисты поддержали украинских моряков
      Во Владивостоке молодые активисты поддержали украинских моряков / УНИАН

      Участники акции запустили в море бумажные корабли, чтобы привлечь внимание к ситуации в Керченском проливе.

      Об этом сообщает УНИАН.

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      Организатором акции стал молодежный дискуссионный клуб украинской диаспоры "Просвита". Участники призвали руководство России отпустить военнопленных.

      "Я сам этнический украинец, как и многие в Приморье. И я не могу спокойно смотреть на то, что сейчас происходит вокруг ситуации с захваченными моряками. Мы хотели бы, чтобы флешмоб поддержали в других городах. Эти люди должны быть освобождены", – сказал участник акции Алексей.

      "Шаг за шагом своим примером мы покажем, что не все думают так, как Путин, что мы есть, что мы не одни, что нас могут и будут слушать", – прокомментировал акцию другой ее участник Денис.

      Ранее в Москве у администрации президента прошла антивоенная акция, участники которой требовали отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной. В протесте приняло участие около 20 активистов.

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      Что известно о конфликте в Азовском море и каковы его последствия?​
      25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый украинский военный буксир, который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами, планово переходил из порта Одессы в порт Мариуполь.

      Российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Вследствие агрессии Украина ввела военное положение в 10-ти областях до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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