Во Владивостоке прошла акция в поддержку пленных украинских моряков

Участники акции запустили в море бумажные корабли, чтобы привлечь внимание к ситуации в Керченском проливе.

Об этом сообщает УНИАН.

Читайте также: Украинские моряки в плену РФ: крымскотатарские активисты привезли продукты в СИЗО в Москве

Организатором акции стал молодежный дискуссионный клуб украинской диаспоры "Просвита". Участники призвали руководство России отпустить военнопленных.

"Я сам этнический украинец, как и многие в Приморье. И я не могу спокойно смотреть на то, что сейчас происходит вокруг ситуации с захваченными моряками. Мы хотели бы, чтобы флешмоб поддержали в других городах. Эти люди должны быть освобождены", – сказал участник акции Алексей.

"Шаг за шагом своим примером мы покажем, что не все думают так, как Путин, что мы есть, что мы не одни, что нас могут и будут слушать", – прокомментировал акцию другой ее участник Денис.

Ранее в Москве у администрации президента прошла антивоенная акция, участники которой требовали отпустить пленных украинских моряков и прекратить войну с Украиной. В протесте приняло участие около 20 активистов.

Читайте также: Россия ничего никогда не захватывала ": у Путина дерзко ответили Порошенко относительно агрессии на Азове

Что известно о конфликте в Азовском море и каковы его последствия?​

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый украинский военный буксир, который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами, планово переходил из порта Одессы в порт Мариуполь.



Российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



Вследствие агрессии Украина ввела военное положение в 10-ти областях до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.