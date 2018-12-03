У Владивостоці відбулася акція на підтримку полонених українських моряків

Учасники акції запустили в море паперові кораблі, щоб привернути увагу до ситуації у Керченській протоці.

Про це повідомляє УНІАН.

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Організатором акції став молодіжний дискусійний клуб української діаспори "Просвiта". Учасники закликали керівництво Росії відпустити військовополонених.

"Я сам етнічний українець, як і багато в Примор'ї. І я не можу спокійно дивитися на те, що зараз відбувається навколо ситуації із захопленими моряками. Ми хотіли б, щоб флешмоб підтримали в інших містах. Ці люди повинні бути звільнені", – сказав учасник акції Олексій.

"Крок за кроком своїм прикладом ми покажемо, що не всі думають так, як Путін, що ми є, що ми не самі, що нас можуть і будуть слухати", - прокоментував акцію інший її учасник Денис.

Раніше у Москві поблизу адміністрації президента пройшла антивоєнна акція, учасники якої вимагали відпустити полонених українських моряків і припинити війну з Україною. У протесті взяли участь близько 20 активістів.

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Що відомо про конфлікт в Азовському морі та які його наслідки?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий український військовий буксир, який разом із двома малими броньованими артилерійськими катерами, планово переходив з порту Одеси до порту Маріуполь.



Російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



Внаслідок агресії Україна ввела воєнний стан у 10-ти областях до 26 грудня та заборонила в'їзд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років.