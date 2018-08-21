Во время акции в поддержку Сенцова зачитали трогательное письмо режиссеру: видео
Во вторник, 21 августа, под стенами посольства России в Киеве собрались активисты в поддержку узника Кремля – украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже сотый день.
Активисты принесли с собой колючую проволоку, чтобы напомнить миру, какой тюрьмой для многих политзаключенных стал кремлевский режим.
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Акция в поддержку Сенцова возле посольства РФ в Киеве
В акции приняли участие несколько десятков человек. Они зачитали письма поддержки со всего мира.
Дорогой Олег! Сложно написать вам что-то мудрое и небанальное. Человеку, который столько всего пережил. Поэтому просто знайте, что я, мои дети и родители – все помним о вас. Читаем о вас, говорим о вас, думаем о вас. Спасибо за мужество и устойчивость,
– зачитали одно из писем.
Акция в поддержку Сенцова возле посольства РФ в Киеве
На мероприятие пришла и сестра режиссера Наталья Каплан, которая не очень часто посещает такие события.
С ним круглосуточно находится тюремный врач. Плюс время от времени они устраивают консилиум, в который входят терапевт, психиатр и ряд других врачей. Скажу, что психическое состояние Олега сомнений не вызывает,
– рассказала Каплан.
Сейчас акция продолжается, и активисты пишут новые письма, чтобы передать их Олегу Сенцову. Их лучше писать на русском языке, чтобы их при осмотре не забраковали и все-таки передали заключенному режиссеру.
Акция в поддержку Сенцова возле посольства РФ в Киеве
Отметим, что сейчас продолжаются переговоры о встрече Сенцова с его адвокатом в сентябре.