Во время разговора Путина и Зеленского достигнуты критические точки прикосновения, – Верстюк

О поддержке США, газовых переговорах, контракте с Россией, добыче в Украине и росте зарплат – в эфире 24 канала рассказал журналист Иван Верстюк.

"Украинский голос" в Сенате США

– Американский Сенат ввел санкции против "Северного потока-2". Я бы обратил внимание на ту роль, которую в этом санкционном пакете отыграл техасский сенатор Тед Круз – это очень заметная фигура в Республиканской партии. Он уже не впервые демонстрирует свою приверженность украинским геополитическим интересам.

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Американский сенатор Тед Круз

– Мне кажется и украинский МИД, и политики должны были бы использовать то, что Тед Круз – является здравым голосом в Республиканской партии, часто в отличие от Дональда Трампа.

Нормандские переговоры и вопросы газа

– "Нафтогаз" и министерство энергетики хотели договориться с "Газпромом" до Нормандской встречи (она состоялась 9 декабря в Париже – 24). Однако "Газпром" все переносил и я так понимаю, что во время разговора с глазу на глаз Путина и Зеленского были достигнуты какие-то критические точки соприкосновения. Они сделали возможным этот контракт с "Газпромом".

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– Конечно, патриотически настроенному украинцу грустно, что надо иметь дело с Россией, но это сложная европейская геополитическая ситуация.

Добыча газа

– Сейчас Украина стала заложником крупных геополитических игр. А то, что Россия должна выплатить 3 миллиарда долларов долга Украине – это чисто политический вопрос. 3 миллиарда долларов – это как в пословице "лучше синица в руках, чем журавль в небе". Здесь это был исключительно политический вопрос о том, чтобы договариваться сейчас с "Газпромом" или воевать в Стокгольмском арбитраже в дальнейшем".

– У украинской ключевой компании по добыче газа "Укргаздобыча" сейчас большие проблемы. Говорить о газовой независимости при таких условиях сейчас очень сложно, потому что даже тот газ, который Украина покупала, например, у словацких или венгерских трейдеров все равно был "газпромовский". Просто он поставлялся через европейского посредника, а не напрямую от "Газпрома".

Что известно о газовом контракте с Россией

Министр энергетики Алексей Оржель заверил, что новый газовый контракт между Украиной и Россией о транзите газа все же будет подписан. Транзит будет рассчитан на 5 лет, есть возможность продлить контракт еще на следующие 10 лет на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые 5 лет.



Кроме того, одним из пунктов договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа является выплата долга по Стокгольмскому арбитражу. Также в новом протоколе о продлении транзита газа в Европу нет ни одного упоминания о прямых поставках газа из России в Украину.

Рост зарплат

– Заявление министра развития экономики Тимофея Милованова больше похоже на популистское. Министр обещает цифру, которую он вряд ли сможет выполнить. Лично мне заявление о 2 тысячах гривен немного напоминает экономику Госплана, которая была в СССР.

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– Рост зарплат – это последний элемент в цепи экономического роста. Растут, например, цены на сырье, которое страна экспортирует, экономика, экономическая активность, и от этого растут зарплаты людей. Это так работает.

– Нельзя начать реформу экономического положения в стране с конца. Все начинается с бизнес-климата, с приватизации, с рынка земли.

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