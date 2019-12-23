Під час розмови Путіна і Зеленського досягнуті критичні точки дотики, – Верстюк про газову угоду

Про підтримку в США, газові перемовини, контракт з Росією, видобуток в Україні та зрозстання зарплат – в ефірі 24 каналу розповів журналіст Іван Верстюк.

"Український голос" в Сенаті США

– Американський Сенат ввів санкції проти "Північного потоку-2". Я б звернув увагу на ту роль, яку в цьому санкційному пакеті відіграв техаський сенатор Тед Круз – це дуже помітна фігура в Республіканській партії. Він вже не вперше демонструє свою прихильність до українських геополітичних інтересів.

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Американський сенатор Тед Круз

– Мені здається і українське МЗС, і політики мали б використовувати те, що Тет Круз – є здоровим голосом в Республіканській партії, часто на відміну від Дональда Трампа.

Нормандські переговори і питання газу

– "Нафтогаз" і міністерство енергетики хотіли домовитися з "Газпромом" до Нормандської зустрічі (вона відбулася 9 грудня в Парижі – 24). Проте "Газпром" все переносив і я так розумію, що під час розмови віч-на-віч Путіна та Зеленського були досягнуті якійсь критичні точки дотику. Вони зробили можливим цей контракт з "Газпромом".

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– Звичайно, патріотично налаштованому українцеві сумно, що треба мати справу з Росією, але це складна європейська геополітична ситуація.

Видобуток газу

– Нині Україна стала заручником великих геополітичних ігор. А те, що Росія має виплатити 3 мільярди доларів боргу Україні – це суто політичне питання. 3 мільярди доларів – це як у прислів’ї "краще синиця в руках, ніж журавель в небі". Тут це було виключно політичне питання про те, щоб домовлятись зараз з "Газпромом" чи воювати в Стокгольмському арбітражу надалі".

– В українській ключовій компанії з видобутку газу "Укргазвидобування" зараз великі проблеми. Говорити про газову незалежність за таких умов зараз дуже складно, тому що навіть той газ, який Україна купувала, наприклад, у словацьких чи угорських трейдерів однаково був "газпромівський". Просто він постачався через європейського посередника, а не напряму від "Газпрому".

Що відомо про газовий контракт з РосієюМіністр енергетики Олексій Оржель запевнив, що новий газовий контракт між Україною та Росією щодо транзиту газу все ж буде підписано. Транзит буде розраховано на 5 років, є можливість продовжити контракт ще на наступні 10 років на тих умовах, які зараз є передбаченими на перші 5 років.



Крім того, одним із пунктів домовленостей між Москвою та Києвом щодо транзиту газу є виплата боргу за Стокгольмським арбітражем. Також у новому протоколі про продовження транзиту газу до Європи немає жодної згадки про прямі поставки газу з Росії до України.

Зростання зарплат

– Заява міністра розвитку економіки Тимофія Милованова більше схожа на популістичну. Міністр обіцяє цифру, яку він навряд зможе виконати. Особисто мені заява про 2 тисячі гривень трішки нагадує економіку держплану, яка була в СРСР.

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– Зростання зарплат – це останній елемент в ланцюгу економічного зростання. Зростають, наприклад, ціни на сировину, яку країна експортує, зростає, економіка, економічна активність, і від того зростають зарплати людей. Це так працює.

– Не можна почати реформу економічного стану в країні з кінця. Все починається з бізнес-клімату, з приватизації, з ринку землі.

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