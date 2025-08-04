Владимир Путин встретился с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным и обсудил проблему нехватки воды на оккупированных территориях Донецкой области. Фактически глава Кремля впервые публично признал гуманитарный кризис в регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как Путин комментирует отсутствие воды?

Во время встречи с Путиным Денис Пушилин заявил, что сейчас вопрос водообеспечения является серьезным вызовом. По его словам, ситуация обострилась после того, как "противник устроил водную блокаду".

Пушилин отметил, что половина воды использовалась из резервных водохранилищ, другая половина – из водовода. Речь идет о трубопроводе из Ростова-на-Дону в Донецк.

В ответ Владимир Путин заявил, что водовод, который был построен, не решает всех задач.

Более того, он на плановый режим и не вышел пока, насколько я понимаю. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство сообщает, – большие потери воды при перемещении этих ресурсов,

– отметил глава Кремля.

Напомним, ранее жители Донецка адресовали Владимиру Путину обращение, в котором рассказали о гуманитарной катастрофе из-за отсутствия воды в регионе. По их словам, с 2022 года в Донецке отсутствует стабильное водоснабжение.