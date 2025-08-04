Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Як Путін коментує відсутність води?

Під час зустрічі з Путіним Денис Пушилін заявив, що наразі питання водозабезпечення є серйозним викликом. За його словами, ситуація загострилася після того, як "противник влаштував водну блокаду".

Пушилін зазначив, що половина води використовувалася із резервних водоймищ, інша половина – із водоводу. Йдеться про трубопровід з Ростова-на-Дону до Донецька.

У відповідь Володимир Путін заявив, що водовід, який був побудований, не вирішує всіх завдань.

Більше того, він на плановий режим і не вийшов поки, наскільки я розумію. Але є й інша проблема, про яку мені уряд повідомляє, – великі втрати води під час переміщення цих ресурсів,

– зазначив очільник Кремля.

Нагадаємо, раніше жителі Донецька адресували Володимиру Путіну звернення, в якому розповіли про гуманітарну катастрофу через відсутність води в регіоні. За їхніми словами, з 2022 року у Донецьку відсутнє стабільне водопостачання.