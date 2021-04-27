Приспешники России планируют искать воду для нужд оккупированного Крыма под дном Азовского моря. Так называемые власти полуострова заявили, что там есть большие запасы пресной воды.

Оккупанты сообщают, что до сих пор неизвестно, каким является качество этой воды. Поэтому они уже якобы исследуют ее.

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Заявление оккупантов

Оккупанты снова обеспокоены нехваткой питьевой воды в Крыму и пытаются придумать способы ее найти или получить.

Контролируемый Кремлем так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что под дном Азовского моря есть пресная вода. Речь идет о вероятных праруслах рек Дон и Кубань и значительных объемах пресной воды.

Самопровозглашенный пророссийский глава отметил, что результаты исследований качества этой воды станут известны только в июне. Тогда же появится понимание перспектив относительно этих запасов.

Обратите внимание! Украина прекратила поставлять воду в Крым после оккупации полуострова Россией. Это случилось в 2014 году. До того 85% пресной воды Крым получал с материковой Украины. Междут тем после оккупации, по международному законодательству, ответственной за проблемы с водой в Крыму является страна-оккупант, то есть Россия.

Коротко о воде в Крыму