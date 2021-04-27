Вода в Крыму: оккупанты будут искать пресную воду под дном Азовского моря
Приспешники России планируют искать воду для нужд оккупированного Крыма под дном Азовского моря. Так называемые власти полуострова заявили, что там есть большие запасы пресной воды.
Источник:РИА Новости
Оккупанты сообщают, что до сих пор неизвестно, каким является качество этой воды. Поэтому они уже якобы исследуют ее.
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Заявление оккупантов
Оккупанты снова обеспокоены нехваткой питьевой воды в Крыму и пытаются придумать способы ее найти или получить.
Контролируемый Кремлем так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что под дном Азовского моря есть пресная вода. Речь идет о вероятных праруслах рек Дон и Кубань и значительных объемах пресной воды.
Самопровозглашенный пророссийский глава отметил, что результаты исследований качества этой воды станут известны только в июне. Тогда же появится понимание перспектив относительно этих запасов.
Коротко о воде в Крыму
- В конце марта 2021 года в Крыму говорили о том, что будут подавать в суд против 3 граждан Украины из-за водной блокады на полуострове. Оккупанты продолжают обвинять именно Украину в дефиците пресной воды.
- 15 апреля стало известно, что в туристический сезон пресной воды для местных жителей может не хватить.
- 19 апреля стало известно, что горячей воды на полуострове не будет. А холодную будут подавать в определенные часы.
- 22 апреля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не выделит воду для временно оккупированного Крыма, даже если Россия будет применять силу.
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