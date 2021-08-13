Большая вода в Крыму: оккупанты говорят о тысячах пострадавших и нескольких погибших
13 августа 2021 , 13:30Читати новину українською
Источник:ТАСС
Оккупанты сообщили, что по состоянию на 13 августа в Крыму от непогоды пострадали более 4 тысяч человек. Сейчас также известно о 2 погибших.
Кроме того, известно о по меньшей мере одном пропавшем без вести. Вследствие непогоды также пострадали более 50 человек.
Заметьте Смертельные наводнения в Турции: число жертв снова возросло
В пунктах временного пребывания пока приютили более 250 человек, среди них – десятки детей.
В эпицентре непогоды оказался город Керчь. Местные улицы настолько затопило, что пришлось менять маршруты общественного транспорта.
Что происходит в Керчи
- Из-за масштабной непогоды, которая накрыла город, людей начали готовить к эвакуации. Жителей Керчи призвали подготовить документы и предметы первой необходимости. В частности, медикаменты, вещи и еду.
- Сильнее всего от стихии пострадали: перекресток Самойленко и улицы Борзенко, а также улица Еременко.
- Электрический транспорт в городе полностью остановили.
- Людей призывают быть внимательными и осторожными и соблюдать максимальные меры безопасности.