Большая вода в Крыму: оккупанты говорят о тысячах пострадавших и нескольких погибших

Оккупанты сообщили, что по состоянию на 13 августа в Крыму от непогоды пострадали более 4 тысяч человек. Сейчас также известно о 2 погибших.

Кроме того, известно о по меньшей мере одном пропавшем без вести. Вследствие непогоды также пострадали более 50 человек.

Заметьте Смертельные наводнения в Турции: число жертв снова возросло

В пунктах временного пребывания пока приютили более 250 человек, среди них – десятки детей.

В эпицентре непогоды оказался город Керчь. Местные улицы настолько затопило, что пришлось менять маршруты общественного транспорта.

Что происходит в Керчи

Из-за масштабной непогоды, которая накрыла город, людей начали готовить к эвакуации. Жителей Керчи призвали подготовить документы и предметы первой необходимости. В частности, медикаменты, вещи и еду.

Сильнее всего от стихии пострадали: перекресток Самойленко и улицы Борзенко, а также улица Еременко.

Электрический транспорт в городе полностью остановили.

Людей призывают быть внимательными и осторожными и соблюдать максимальные меры безопасности.

Ситуация в Керчи осложнилась в четверг, 12 августа. Тогда за день выпало 78 миллиметров осадков – это соответствует почти двум месячным нормам.