Путину мало Донбасса: Андрющенко рассказал, зачем России нужны источники воды на востоке Украины

Россия продолжает претендовать на украинские территории, однако за ее аппетитами может скрываться еще одна проблема, без решения которой у оккупированных земель не будет будущего. Речь идет о воде, ведь без доступа к ключевым источникам и водной инфраструктуре обеспечить ею Донецкую область будет крайне сложно.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему России может не хватить захваченных территорий Донбасса, какие водные объекты имеют стратегическое значение и как проблема водоснабжения может повлиять на дальнейшие планы Кремля.

Почему России нужна вода на Донбассе?

По словам Андрющенко, даже контроль над большими городами Донецкой области не решает проблему водоснабжения. Чтобы обеспечить регион водой, России нужен доступ к источникам, расположенным за пределами оккупированных территорий.

В частности, речь идет о Северском Донецке в Харьковской области и канале, который соединяет бассейны Кальмиуса и Днепра и проходит через Днепропетровскую область.

Ты можешь владеть Донецком, Мариуполем, Волновахой, Горловкой, Макеевкой, Покровском, в конце концов, Святогорском, но людей там нечем напоить,

– пояснил Андрющенко.

С увеличением контролируемой территории растут и потребности в воде. В то же время ресурсов для обеспечения оккупированной Донецкой области не хватает. Именно поэтому Россия может пытаться продвигаться к источникам водоснабжения.

Что происходит на оккупированных территориях: смотреть видео

Почему Россия не может просто проложить водопровод от Дона?

Россия уже пыталась решить проблему с помощью водопровода с Дона. Однако этот вариант не способен полностью обеспечить потребности региона. Андрющенко ссылается на оценки ученых, которые указывают на недостаточность водных ресурсов Дона с учетом потребностей других водопользователей.

То есть даже масштабный инфраструктурный проект не гарантирует, что оккупированная Донецкая область получит достаточно воды.

Напомним, что на Донбассе продолжается " острый водный кризис " из-за повреждений инфраструктуры канала "Северский Донец – Донбасс" и проблем с работой насосных станций. В оккупированных Донецке, Макеевке и других городах воду подают по графикам, а перебои могут длиться днями. Альтернативные источники не покрывают потребности населения, а попытки России решить проблему с помощью водопровода с Дона не устраняют кризис.

Есть и другая проблема: Азовское море не может стать простым источником питьевой воды. Из-за высокой солености ее нужно опреснять, а это сложный и ресурсоемкий процесс.

Поэтому водная проблема может оставаться одним из факторов, которые будут влиять на планы России в отношении украинских территорий.

Андрющенко убежден, что Владимир Путин не остановится на Донбассе только из-за договоренностей о нынешней линии фронта. Он также обращает внимание на практический аспект российских претензий: контроль над территориями не решает всех проблем, если оккупационные власти не могут обеспечить базовые потребности населения.

Водоснабжение в этом контексте становится не только гуманитарным, но и стратегическим вопросом. Доступ к источникам воды, каналам и другой критической инфраструктуре может иметь значение для того, как Россия будет планировать дальнейшие действия.