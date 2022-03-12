Вода по Северокрымскому каналу просто так в Крым не пойдет, – Буданов

В разведке Минобороны прокомментировали планы российского руководства запустить воду в Крым по Северокрымскому каналу. Там подчеркнули, что не все так просто.

Ситуацию с возможными поставками воды в Крым прокомментировал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Крым.Реалии".

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Буданов о поставках воды в Крым

Глава разведки отметил, что россияне попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг.

Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северокрымскому каналу. Но вода просто не может сама идти – это надо понимать,

– подчеркнул Буданов.

Он пояснил, что это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть просто так вода туда не пошла и не пойдет.

Напомним, еще 26 февраля россияне взорвали дамбу, которая блокировала поставки воды на территорию оккупированного Крыма.

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