Вода топит улицы и сносит людей с ног: Молдову накрыли экстремальные дожди

В субботу, 14 сентября, Молдову накрыли обильные дожди и грозы. Экстремальные сильные осадки наделали беды во многих регионах страны.

Из-за ливня и нестабильной погоды.в Молдове до 16 сентября продлили оранжевый код. Власти призвали молдаван оставаться в домах или другом безопасном месте. В то же время циклон "Борис" охватил и другие страны Европы.

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Непогода в Молдове

Из-за обильных дождей улицы городов и сел Молдовы охватила вода. В сети показали видео из Кишинева, на котором потоки воды сносят людей с ног. В частности, двух женщин вода затянула прямо под колеса машины, которая, к счастью, на тот момент стояла. Обеим помог прохожий.

Вода занесла двух женщин под колеса авто: смотрите видео

Также о подобном случае сообщали и в другой части города – там женщина попала в бурный поток воды.

Управление электротранспорта Кишинева сообщило, что движение троллейбусов и автобусов "временно приостановили для обеспечения безопасности пассажиров и персонала".

Также сообщается, что в Кишиневе затопило здание Театра оперы и балета имени Марии Биешу.

Из-за ливней затруднено дорожное движение в Кишиневе и Страшенах, а также в Кантемирском и Леевском районах. Правительство сообщило, что трассы R34 и R35 заблокированы. 13 населенных пунктов в Оргиевском, Кантемирском и Леевском районах остались без электричества.

Река Бык в Кишиневе вышла из берегов: смотрите видео

В селе Романовка Леивского района прорвало дамбу водохранилища, из-за чего вода стекает в озеро.

Проблемы из-за непогоды в других странах

В Чехии из-за последствий экстремальных ливней приостановили движение на десятках железнодорожных линий по всей территории страны. Причиной является или падение деревьев на пути, или факторы безопасности.

В столице Праге на реке Влтава приостановили все судоходство, спасательные службы завершили приготовления к возможному выходу реки из берегов, площадки и парки закрыли, во избежание травмирования и гибели людей в случае падения деревьев.

В Румынии известно о по меньшей мере 5 погибших из-за наводнения. Самая тяжелая ситуация с непогодой в уезде Галац. Там пострадали 5000 домохозяйств в 12 населенных пунктах, 252 человека эвакуировали.