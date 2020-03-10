18:25
10 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17

      Вода в Крым: какие рычаги давления может применить Россия

      - Читати новину українською

      Освобождение украинских заложников Кремля – важный момент. Что касается крымских татар, то это сигнал, что Украина заботится о них и хочет защитить их права. Впрочем, это мало влияет на процесс деоккупации. А Россия может выставить неприемлемые условия для обмена.

      Такое мнение 24 каналу высказал бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

      Внимание Обмен пленными: когда и на каких условиях освободят крымских татар

      В Украине фактически не на кого менять заложников Кремля. В таком случае возникнет вопрос об определенных политических или оборонных уступках. Здесь есть красные линии. Речь идет о подаче воды в Крым. Эту уступку требует Кремль. Это означает отказ от полуострова,
      – подчеркивает Борис Бабин.

      По его словам, Кремль пока настойчиво ищет пути восстановления Украиной водоснабжения в Крым. Поэтому Борис Бабин отмечает: если обмен будет по принципу "людей на людей" – это вопрос, который подлежит рассмотрению. Но, к сожалению, из-за того, что в Украине до сих пор отсутствует закон о преследовании военных преступников, очень ограниченные возможности для уголовного преследования предателей в Крыму. После аннексии прошло шесть лет и истек срок давности по многим преступлениям. Преступники остались безнаказанными.

      Крымские татары – граждане Украины, и наша обязанность их освободить. Условия, в которых находятся крымскотатарские заложники Кремля, ужасны. Как правило, они осуждены на длительные сроки заключения за свои религиозные убеждения или по этнической принадлежности. Но их освобождение не будет мешать России захватывать новых заложников. Этот процесс будет продолжаться до деоккупации Крыма,
      – убежден Борис Бабин.

      Что известно об обмене пленными?

      • 7 сентября 2019 года Украина провела большой обмен с Россией по схеме "35 на 35": в Украину вернули 24 военнопленных и 11 политзаключенных. 29 декабря был обмен с боевиками на Донбассе: домой вернулись 76 украинцев.
      • За время оккупации Россией Крыма удалось освободить лишь двух крымских татар: Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Это произошло еще в 2018 году. Сейчас 88 крымских татар незаконно лишены свободы за якобы террористическую деятельность.
      • В начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список людей, которых готовят на обмен с боевиками, большинство из которых – крымские татары.
      • Председатель ОП Андрей Ермак 1 марта в Минске встретился с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. Тот подтвердил намерение уже в марте осуществить новый обмен удерживаемыми лицами.
      • 5 марта Зеленский говорил, что украинская сторона в Минске подала список из более 200 фамилий для будущего обмена удерживаемыми лицами.
      • 6 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен включено 86 незаконно заключенных крымских татар.
      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Вода в Крыму Крымские татары Обмен пленными Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:38 Обмен пленными: когда и на каких условиях освободят крымских татар
      Інна Жолобович
      сегодня , 17:30 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
      Анастасія Можаровська
      9 марта , 20:15 Обвал на биржах: что следует знать о масштабном падение фондовых рынков
      Тетяна Панасюк
      8 марта , 17:26 Муж принял 13-летнего мальчика после того, как родители-усыновители покинули его в больнице
      Марія Бондар
      сегодня , 17:10 Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
      Світлана Попова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук