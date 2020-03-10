Вода в Крым: какие рычаги давления может применить Россия

Освобождение украинских заложников Кремля – важный момент. Что касается крымских татар, то это сигнал, что Украина заботится о них и хочет защитить их права. Впрочем, это мало влияет на процесс деоккупации. А Россия может выставить неприемлемые условия для обмена.

Такое мнение 24 каналу высказал бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Внимание Обмен пленными: когда и на каких условиях освободят крымских татар

В Украине фактически не на кого менять заложников Кремля. В таком случае возникнет вопрос об определенных политических или оборонных уступках. Здесь есть красные линии. Речь идет о подаче воды в Крым. Эту уступку требует Кремль. Это означает отказ от полуострова,

– подчеркивает Борис Бабин.

По его словам, Кремль пока настойчиво ищет пути восстановления Украиной водоснабжения в Крым. Поэтому Борис Бабин отмечает: если обмен будет по принципу "людей на людей" – это вопрос, который подлежит рассмотрению. Но, к сожалению, из-за того, что в Украине до сих пор отсутствует закон о преследовании военных преступников, очень ограниченные возможности для уголовного преследования предателей в Крыму. После аннексии прошло шесть лет и истек срок давности по многим преступлениям. Преступники остались безнаказанными.

Крымские татары – граждане Украины, и наша обязанность их освободить. Условия, в которых находятся крымскотатарские заложники Кремля, ужасны. Как правило, они осуждены на длительные сроки заключения за свои религиозные убеждения или по этнической принадлежности. Но их освобождение не будет мешать России захватывать новых заложников. Этот процесс будет продолжаться до деоккупации Крыма,

– убежден Борис Бабин.

Что известно об обмене пленными?