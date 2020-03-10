Вода у Крим: які важелі тиску може застосувати Росія
Звільнення українських заручників Кремля – важливий момент. Що стосується кримських татар, то це сигнал, що Україна дбає про них і хоче захистити їхні права. Утім, це мало впливає на процес деокупації. А Росія може виставити неприйнятні умови для обміну.
Таку думку 24 каналу висловив експредставник президента України в Криму Борис Бабін.
Увага Обмін полоненими: коли і на яких умовах звільнять кримських татар
В України фактично немає, на кого міняти заручників Кремля. У такому випадку виникне питання про певні політичні чи безпекові поступки. Тут є червоні лінії. Мовиться про подачу води в Крим. Цю поступку вимагає Кремль. Це означатиме відмову від півострова,
– підкреслює Борис Бабін.
За його словами, Кремль наразі наполегливо шукає шляхи відновлення Україною водопостачання в Крим. Тому Борис Бабін наголошує: якщо обмін буде за принципом: людей на людей – це питання, яке підлягає розгляду. Але, на жаль, через те, що в Україні досі відсутній закон про переслідування військових злочинців, дуже обмежені можливості для кримінального переслідування зрадників у Криму. Після анексії минуло шість років, і сплив термін давності по багатьом злочинам. Злочинці залишилися безкарними.
Кримські татари – громадяни України, і наш обов’язок їх звільнити. Умови, в яких перебувають кримськотатарські заручники Кремля, жахливі. Як правило, їх засуджено на тривалі терміни ув’язнення за власні релігійні переконання або ж етнічну приналежність. Але їхнє звільнення не заважатиме Росії захоплювати нових заручників. Цей процес триватиме до деокупації Криму,
– переконаний Борис Бабін.
Що відомо про обмін полоненими?
- 7 вересня 2019 року Україна провела великий обмін з Росією за схемою "35 на 35": до України повернули 24 військовополонених та 11 політв'язнів. 29 грудня був обмін із бойовиками на Донбасі: додому повернулися 76 українців.
- За час окупації Росією Криму вдалося звільнити лише двох кримських татар: Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза. Це відбулося ще в 2018 році. Наразі 88 кримських татар незаконно позбавлені волі за ніби терористичну діяльність.
- На початку лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що складає великий список людей, яких готують на обмін із бойовиками, більшість з яких – кримські татари.
- Голова ОП Андрій Єрмак 1 березня у Мінську зустрівся із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком. Той підтвердив намір вже у березні здійснити новий обмін утримуваними особами.
- 5 березня Зеленський говорив, що українська сторона в Мінську подала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну утримуваними особами.
- 6 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін включено 86 незаконно ув'язнених кримських татар.