Вода у Крим: які важелі тиску може застосувати Росія

Звільнення українських заручників Кремля – важливий момент. Що стосується кримських татар, то це сигнал, що Україна дбає про них і хоче захистити їхні права. Утім, це мало впливає на процес деокупації. А Росія може виставити неприйнятні умови для обміну.

Таку думку 24 каналу висловив експредставник президента України в Криму Борис Бабін.

Увага Обмін полоненими: коли і на яких умовах звільнять кримських татар

В України фактично немає, на кого міняти заручників Кремля. У такому випадку виникне питання про певні політичні чи безпекові поступки. Тут є червоні лінії. Мовиться про подачу води в Крим. Цю поступку вимагає Кремль. Це означатиме відмову від півострова,

– підкреслює Борис Бабін.

За його словами, Кремль наразі наполегливо шукає шляхи відновлення Україною водопостачання в Крим. Тому Борис Бабін наголошує: якщо обмін буде за принципом: людей на людей – це питання, яке підлягає розгляду. Але, на жаль, через те, що в Україні досі відсутній закон про переслідування військових злочинців, дуже обмежені можливості для кримінального переслідування зрадників у Криму. Після анексії минуло шість років, і сплив термін давності по багатьом злочинам. Злочинці залишилися безкарними.

Кримські татари – громадяни України, і наш обов’язок їх звільнити. Умови, в яких перебувають кримськотатарські заручники Кремля, жахливі. Як правило, їх засуджено на тривалі терміни ув’язнення за власні релігійні переконання або ж етнічну приналежність. Але їхнє звільнення не заважатиме Росії захоплювати нових заручників. Цей процес триватиме до деокупації Криму,

– переконаний Борис Бабін.

Що відомо про обмін полоненими?