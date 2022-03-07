Vodafone, Киевстар, lifecell с Минцифры запускают тестирование национального роуминга в Украине

С сегодняшнего дня, 7 марта, запускается национальный роуминг между операторами Украины в тестовом режиме. Это означает, что при исчезновении связи одного оператора абонент сможет вручную подключать связь другого оператора.

Об этом сообщили мобильные операторы в своих соцсетях.

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Как подключиться к сети другого оператора

Отключить автовыбор сети;

на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL; Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть; Проверить возможность исходящего звонка, SMS.

Важно: раз в день пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети.

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора. Обращаем внимание на то, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Поэтому это может влиять на качество работы некоторых услуг. Просим прощения за возможные неудобства.

Где будет доступен национальный роуминг

Прежде всего нацроуминг будет подключен в зоне боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины.

Тестирование национального роуминга в Украине запустили операторы Vodafone, Киевстар, lifecell вместе с Минцифры, Госслужбой спецсвязи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

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