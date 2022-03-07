Про це повідомили мобільні оператори у своїх соцмережах.

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Як підключитись до мережі іншого оператора

Відключити автовибір мережі;

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL; Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу; Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Важливо: раз на день намагатись повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Звертаємо увагу на те, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Відтак це може впливати на якість роботи деяких послуг. Просимо вибачення за можливі незручності.

Де буде доступний національний роумінг

Перш за все нацроумінг буде підключений в зоні бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.

Тестування національного роумінгу в Україні запустили оператори Vodafone, Київстар, lifecell разом з Мінцифри, Держслужбою спецзв'язку та захисту інформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.



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