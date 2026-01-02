Водитель областного ТЦК задекларировал золотые слитки
- Водитель Кировоградского областного ТЦК задекларировал 300 тысяч гривен наличных и банковское золото стоимостью 220 тысяч гривен.
- В 2025 году он получил 200 тысяч гривен зарплаты и 75 тысяч гривен пенсионных выплат, официально уволившись с работы.
Водитель Кировоградского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки задекларировал значительные сбережения, в частности в виде банковского золота. Соответствующие данные содержатся в его финансовой декларации, поданной при увольнении.
Информация обнародована в Едином государственном реестре электронных деклараций, передает 24 Канал.
Смотрите также В Одесской области военные ТЦК избили освобожденного из плена бойца: им вручили подозрения
Что задекларировал водитель ТЦК?
Согласно документу, в течение 2025 года, работая водителем в ТЦК и СП, мужчина получил 200 тысяч гривен заработной платы. Еще 75 тысяч гривен составляли пенсионные выплаты.
В то же время в разделе финансовых активов он задекларировал 300 тысяч гривен наличных средств или средств на счетах, а также банковское золото. Ориентировочная рыночная стоимость золотых слитков, указанных в декларации, составляет около 220 тысяч гривен.
В декларации также указано, что чиновник официально прекратил работу в Кировоградском областном ТЦК и СП в 2025 году.
В Одессе задержали мужчину, который ударил ножом военнослужащего ТЦК
В Одессе задержали мужчину, который в ноябре ранил ножом военнослужащего ТЦК. Подозреваемый скрывался в морозильной камере одного из местных супермаркетов.
Нападение квалифицировали как препятствование законной деятельности ВСУ, и подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.