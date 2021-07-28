Об этом сообщили утром 28 июля. Инцидент произошел в трамвае, который курсировал по 8 маршруту.
Актуально В Киеве водителю трамвая вместе с пассажирами пришлось толкать припаркованную на путях машину
Что было на видео
- Впоследствии в сети обнародовали видео с места.
- Его, вероятно, снял один из пассажиров.
- На кадрах видно, как двое мужчин стоят под автобусной остановкой.
- Они курят сигареты и бурно что-то обсуждают.
- Также один из них с кем-то здоровается взмахом руки.
- В этот момент пассажиры просто сидят в транспорте и ждут.
- Автор ролика вздыхает "он еще за это деньги получает".
- На сколько времени остановилось движение – неизвестно.
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