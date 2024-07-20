"Крым никогда не был украинским, потому что нам его дали": в Киеве водитель такси сделал циничное заявление

Таксист компании Bolt заявил, что Крым никогда не был украинским, ведь его якобы "просто дала" Россия. В компании уже отреагировали на скандал.

О циничных заявлениях водителя такси Bolt в сети рассказала Галина Сернивка (Морар). Она также добавила, что мужчина слушал в машине российский шансон, передает 24 Канал.

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В Киеве произошел скандал в такси

Киевлянка сообщила, что инцидент произошел утром 20 июля в такси. Так, женщина ехала проводить мастер-класс с семьями погибших Героев, и одновременно из головы не выходило циничное убийство Ирины Фарион во Львове.

Однако, когда водитель тронулся, то решил включить русский шансон. Галина Морар обратилась с просьбой выключить такую музыку, однако таксист не понял этой просьбы, мол, "а что не так". Тогда киевлянка решила начать разговор с водителем такси и задала простой вопрос: "Чей Крым?".

На, казалось бы, простой вопрос: "Чей Крым", отвечает, что он никогда не был украинским, а "нам его просто дали"... Вышла посреди дороги. И это не первый такой случай с Bolt! Bolt вы хоть немного отбираете, кого нанимаете?!!!!! Разговор записала. Может Служба безопасности Украины тоже захочет пообщаться. Они же таксисты везде ездят, все локации знают...

– говорится в заметке киевлянки.

Скандал в такси: смотрите видео

В компании отреагировали на скандал

Под заметкой Анны Морар компания Bolt отреагировала на скандал. Так, там сообщили, что такая позиция водителя является неприемлемой, поэтому его уже отстранили.

К водителю уже были приняты все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом. Компания Bolt регулярно информирует водителей по ограничению использования музыкального сопровождения без согласия пассажиров, а также полного воздержания от воспроизведения музыки любых российских исполнителей. Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу,

– отметили в компании.