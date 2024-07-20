Про цинічні заяви водія таксі Bolt у мережі розповіла Галина Сернівка (Морар). Вона також додала, що чоловік слухав в автівці російський шансон, передає 24 Канал.

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У Києві стався скандал в таксі

Киянка повідомила, що інцидент стався зранку 20 липня у таксі. Так, жінка їхала проводити майстер-клас із родинами загиблих Героїв, і водночас з голови не виходило цинічне вбивство Ірини Фаріон у Львові.

Однак, коли водій рушив, то вирішив увімкнути російський шансон. Галина Морар звернулася з проханням вимкнути таку музику, однак таксист не зрозумів цього прохання, мовляв, "а що не так". Тоді киянка вирішила почати розмову з водієм таксі й поставила просте питання: "Чий Крим?".

На, здавалося б, просте запитання: "Чий Крим", відповідає, що він ніколи не був українським, а "нам його просто дали"… Вийшла посеред дороги. І це не перший такий випадок з Bolt! Bolt ви хоч трохи відбираєте, кого наймаєте?!!! Розмову записала. Може Служба безпеки України теж захоче поспілкуватися. Вони ж таксисти всюди їздять, всі локації знають…

– мовиться у дописі киянки.

Скандал у таксі: дивіться відео

У компанії відреагували на скандал

Під дописом Ганни Морар компанія Bolt відреагувала на скандал. Так, там повідомили, що така позиція водія є неприйнятною, тому його вже відсторонили.

До водія вже було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування нашим сервісом. Компанія Bolt регулярно інформує водіїв щодо обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повного утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців. Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їх офіційним запитом,

– наголосили в компанії.