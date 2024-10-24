На улице Княгини Ольги 23 октября вечером произошло ДТП. В результате этого пострадавшая женщина попала в реанимацию.

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Женщина и мальчик переходили трамвайные пути

Мальчик не получил телесных повреждений. Водителю, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, грозит наказание – лишение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранители установили, что водитель трамвая, 50-летний львовянин, совершил наезд на двух местных жителей, двухлетнего мальчика и его 44-летнюю бабушку, которые переходили трамвайные пути по пешеходному переходу.

По данному факту уже начали уголовное производство.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Утром 21 октября в Соломенском районе Киева на улице Вадима Гетьмана произошло страшное ДТП. В результате аварии с участием грузовика и маршрутки есть пострадавшие.

Об этом сообщили в КГГА. Отмечается также, что в результате ДТП движение транспорта было затруднено в направлении Индустриального путепровода.

Ранее сообщалось, что во Львове вспыхнул масштабный пожар на автобусном заводе, что на Стрыйской. Его оперативно локализовали и ликвидировали.