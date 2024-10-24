На вулиці Княгині Ольги 23 жовтня ввечері сталась ДТП. Внаслідок цього постраждала жінка потрапила до реанімації.

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Жінка та хлопчик переходили трамвайну колію

Хлопчик не зазнав тілесних ушкоджень. Водієві, який перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 3 років.

Правоохоронці встановили, що водій трамвая, 50-річний львів’янин, здійснив наїзд на двох місцевих мешканців, дворічного хлопчика та його 44-річну бабцю, які переходили трамвайну колію пішохідним переходом.

За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Зранку 21 жовтня у Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії за участі вантажівки та маршрутки є постраждалі.

Про це повідомили в КМДА. Зазначається також, що внаслідок ДТП рух транспорту був ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

Раніше повідомляли, що у Львові спалахнула масштабна пожежа на автобусному заводі, що на Стрийській. Її оперативно локалізували та ліквідували.