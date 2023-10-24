Водитель автобусного маршрута №29 наказали выговором и сняли премию за октябрь. Причиной послужило нарушение трудовой дисциплины и должностной инструкции.
Смотрите также Залужный назначил нового главу Львовского областного ТЦК и СП
Водитель получил выговор и финансовое наказание
Руководитель городского управления транспорта Орест Олеськив сообщил, что уже провел разговор с водителем. Тот сказал ему, что не видел военного на остановке, поэтому начал движение. Уже после люди в салоне начали кричать о человеке без концовки.
Водитель уже начал маневр и была угроза аварийности на дороге. Перед ним стояло несколько других автобусов, подтверждающих запись с камеры наблюдения. Орест Олесский подчеркнул, что он должен спокойно объяснить ситуацию пассажирам – именно поэтому водитель получил административное наказание в виде выговора и снятия премии.
Говорит ли он правду, что не видел мужчину на остановке – может быть. Должен ли он было спокойно объяснить пассажирам, что произошло и почему он не мог остановиться – однозначно. Тогда бы, может, и этой ситуации не возникло,
– подчеркнул Олеськив.
Руководитель управления транспорта извиняется перед военным, перед которым закрылась дверь. Однако он добавил, что увольнять водителя в этом случае нельзя.
Остановка автобуса могла привести к аварии: смотрите видео
Скандал вокруг автобуса во Львове.
- 21 октября около 15:00 на остановке "Площадь Таможенная" водитель автобуса захлопнул дверь перед военным без конечности. Соответствующую информацию распространил в соцсетях очевидец Роман Глушко. Он не обращался сразу на "горячую линию" из-за сомнений в ее эффективности без медийной огласки.
- Он утверждает, что мужчина сказал: "У меня остановка три минуты, я ждать не буду". После этого водитель уехал, несмотря на крики пассажиров, что на остановке человек без ноги.
- Департамент городской мобильности и уличной инфраструктуры сразу заявил, что вызвал водителя для отбора объяснений и выяснения обстоятельств.